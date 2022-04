dopo le nozze da sogno dello scorso settembre festeggia il compleanno in sicilia

L’attrice Miriam Leone innamorata ‘pazza’ di Scicli.

Dopo essersi sposata proprio a Scicli, nel settembre scorso, l’ex Miss Italia di origini catanesi è tornata nella splendida cittadina del Ragusano per festeggiare il suo compleanno.

L’attrice ha compiuto 37 anni

Miriam Leone ha compiuto 37 anni. Per l’occasione ha organizzato una piccola festa con gli amici che l’hanno seguita in Sicilia.

Il ricordo del primo compleanno sui social: “Grata e piena d’amore”

Nel giorno del suo compleanno, sui social, Miriam Leone ha pubblicato uno scatto che la ritrae ad un anno di età. L’attrice si è lasciata avvolgere dai ricordi e dalla tenerezza, scrivendo: “Il mio primo compleanno, la mia prima candelina (azzurra, nella mia famiglia eravamo già avanti!), il vestito confezionato su misura dalla zia Gianna, sarta dalle mani d’oro (il mio primo custom made!), quella manina coraggiosa, la dolcezza e la forza di questa foto per condividere con voi questa giornata di festa e ringraziarvi per gli auguri che mi state facendo. Mi sento grata e piena d’amore, dentro e fuori, intorno e accanto”.

La condivisione con i fan

Per l’interprete di film di successo come Diabolik, Marilyn ha gli occhi neri, Corro da te – solo per citare i più recenti – questo è un periodo pieno di successi, professionali, ma anche privati: lo scorso settembre, come detto, ha coronato la sua favola d’amore sposando, proprio a Scicli, Paolo Carullo, musicista e manager siciliano.

In occasione della sua festa, Miriam ha voluto regalare ai fan che la seguono sui social con tanto affetto un ricordo inedito del passato, ringraziandoli per il loro affetto.

Scicli ricorda ancora la grande festa per le sue nozze

Il giorno del matrimonio è stato una grande festa per l’intero paese di Scicli. In tanti, anche semplici curiosi, si sono assiepati nelle vicinanze del santuario di Santa Maria La Nova per poter vedere da vicino l’attrice ed il suo compagno nel giorno più bello della loro vita.

Lei con il sorriso sulle labbra ha fatto un cenno di saluto a tutti. Poi si è anche concessa un giro sull’ape-calesse, un mezzo caratteristico che è sempre più gettonato per la sua sicilianità.

Al rito religioso ha fatto seguito un ricevimento principesco al Castello di Donnafugata.

C’erano diversi vip al matrimonio. Dal cantante Giuliano Sangiorgi dei Negramaro al regista Stefano Sardo, e poi ancora il produttore cinematografico Nicola Giuliano e l’attrice Nicole Grimaudo.