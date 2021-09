Lo sposo è Paolo Cerullo

Notte a Scicli per l’attrice siciliana Miriam Leone

Il Castello di Donnafugata ospiterà il ricevimento nuziale

L’antico maniero resterà chiuso al pubblico venerdì 17 e sabato 18 settembre

Nozze in vista per Miriam Leone, 36 anni. L’attrice e modella di origini catanesi è pronta a dire sì al compagno Paolo Carullo, a Scicli, nel Santuario di Santa Maria La Nova, sabato prossimo 18 settembre. La notizia non è stata annunciata ufficialmente dagli sposi ma confermata dall’amministrazione comunale della città. “L’amministrazione Comunale di Scicli, che lavora all’evento da tredici mesi, renderà note a ore le disposizioni di modifica alla viabilità nel centro storico per quella data”.

Ricevimento al Castello di Donnafugata

Il Castello di Donnafugata con il suo parco ospiterà, sabato 18 settembre, il ricevimento nuziale della nota attrice Miriam Leone che in tale giornata si unirà in matrimonio con l’imprenditore Paolo Carullo. L’Amministrazione comunale ragusana che ha concesso per l’occasione l’utilizzo del prezioso bene monumentale, rende noto di avere disposto la chiusura al pubblico del Castello e del parco di Donnafugata per le giornate di venerdì 17 e sabato 18 settembre.

Chi è Paolo Carullo?

Del compagno di Miriam Leone si sa davvero poco, visto che non avrebbe neppure un profilo social. Catanese come l’attrice, laureato in economia e Finanza a Milano, musicista e imprenditore. Carullo e Leone fanno coppia fissa ormai da circa due anni. Intanto La Leone sarà presto al cinema. Miriam è uno dei volti italiani più amati del piccolo e grande schermo. Nastro d’Argento 2021 come miglior attrice in una commedia con il film L’amore a domicilio, è esplosa in tv grazie ad alcune serie di successo. Prossimamente affiancherà Luca Marinelli e Valerio Mastandrea in Diabolik, in cui interpreterà Eva Kant, memorabile ladra, nel film diretto dai Manetti Bros.