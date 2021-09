L’attrice e le sue nozze a Scicli

Si chiude il primo fine settimana da novella sposa per Miriam Leone, la nota attrice di origini catanesi che ha scelto la Sicilia barocca per coronare il suo sogno. L’artista, dopo essere convolata a nozze sabato scorso, si è concessa ieri un bagno nel bel mare di Sampieri, quindi rimanendo sempre nella zona di Scicli, nel ragusano. Anche in spiaggia la bella Miriam è stata attorniata a amici e parenti, pochi vip e tanti sorrisi.

Il resto delle vacanze ancora top secret

Da vedere come adesso la neo coppia proseguirà le proprie vacanze. Si concederanno una luna di miele di qualche giorno ancora? Oppure per ragione di impegni lavorativi interromperanno le loro vacanze settembrine? Difficile poterlo dire dal momento che sino adesso gli spostamenti sono stati abbastanza “coperti”, come è ovvio che sia dal momento che rischierebbero di essere assaltati continuamente dai paparazzi. Ecco perché sino adesso si sono mossi con relativa discrezione. Relativa nel senso che comunque i loro spostamenti sono stati notati, e non poteva essere altrimenti.

Il matrimonio con l’ape-calesse

Il giorno del matrimonio è stata una grande festa per l’intero paese di Scicli. In tanti, anche semplici curiosi, si sono assiepati nelle vicinanze del santuario di Santa Maria La Nova semplicemente per poter vedere da vicino l’attrice, 36 anni, che ha sposato l’imprenditore Paolo Carullo. Lei con il sorriso sulle labbra ha fatto un cenno di saluto a tutti. Poi si è anche concessa un giro sulla caratteristica ape-calesse, un mezzo caratteristico che è sempre più gettonato per la sua sicilianità.

Il ricevimento

Sul ricevimento si sa davvero molto poco. Si è svolto al Castello di Donnafugata il cui parco ha ospitato il ricevimento nuziale della nota attrice. L’amministrazione comunale ragusana che ha concesso per l’occasione l’utilizzo del prezioso bene monumentale e ne ha disposto la chiusura al pubblico proprio in coincidenza con l’arrivo dell’attrice. Insomma, un modo per evitare che dei curiosi si avvicinassero e creassero dei problemi.

Tanti i vip

C’erano diversi vip al matrimonio. Dal cantante Giuliano Sangiorgi dei Negramaro al regista Stefano Sardo, e poi ancora il produttore cinematografico Nicola Giuliano e l’attrice Nicole Grimaudo. Nel 2021 l’attrice interpreterà Eva Kant nel film Diabolik diretto dai Manetti Bros., in cui sarà affiancata da Luca Marinelli.

FOTO DI RESTO AL SUD E RAGUSAOGGI