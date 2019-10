venerdì 4 ottobre l'inaugurazione

L’Oratorio dei Bianchi di Palermo si prepara ad ospitare la mostra “Cavaliere errante” di Giusto Bonanno che verrà inaugurata venerdì 4 ottobre alle 19.

Lo annuncia Maurizio Cosentino, componente della giunta di Confcommercio e presidente di Assoeventi sottolineando che la scelta “va nella direzione intrapresa da tempo di sostenere anche l’economia della cultura e della bellezza che rappresentano una grande risorsa della città di Palermo”.

La mostra intende ripercorrere il percorso creativo dell’artista attraverso le fasi salienti della sua produzione, in un viaggio sensoriale tra le vie del colore. Come un cavaliere errante, Bonanno si muove nei territori dell’arte esplorando sempre nuovi orizzonti in un dialogo continuo tra astrazione e figurazione. Il colore, vero protagonista, costruisce e distrugge la forma in un gioco continuo di esplosioni e implosioni. La mostra, curata da Valentina Di Miceli, è presentata dalla Galleria Regionale di Palazzo Abatellis e dal Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo.

Giusto Bonanno è nato a Santa Cristina Gela, in provincia di Palermo. Formatosi alla facoltà di Architettura di Venezia, dal 1975 esercita a Palermo la professione di architetto e designer, attività alle quali affianca quella di pubblicitario. Ha sempre coltivato l’esercizio della pittura e la sua prima esposizione, “Cromosomatiche”, risale al 2008 presso l’Oratorio Santa Cita a Palermo.