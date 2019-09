In arrivo l'albo degli artisti di strada

Il comune di Palermo cerca artisti di strada per l’iscrizione in un apposito albo che consentirà loro di valorizzare l’espressione artistica da esercitare in spazi aperti quale momento di aggregazione sociale e di sviluppo turistico e culturale.

La giunta comunale ha approvato le Linee Guida “Street Art Palermo” per procedere all’accreditamento degli artisti, per la costituzione dell’Albo Street Art Palermo. Le attività degli artisti di strada saranno regolamentate dalle Linee Guida Street Art Palermo e potranno essere realizzate in tutte le varie espressioni artistiche e realizzate con qualunque tecnica nei siti individuati dal Comune di Palermo appartenenti a soggetti pubblici e privati che ne autorizzeranno l’uso.

Per essere ammessi all’accreditamento bisogna essere maggiorenni ed è possibile accreditare anche gruppi e associazioni che abbiano interesse a praticare la Street Art in genere. Potranno essere inseriti anche artisti minorenni, inseriti in percorsi di alternanza scuola/lavoro o studenti di istituti artistici, di età superiore a 14 anni. La domanda di accreditamento deve essere presentata al Comune di Palermo – Gabinetto del Sindaco – Settore Sviluppo Strategico esclusivamente via mail.