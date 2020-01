Venerdì dalle 15 alle 19

La scuola-campus dell’Istituto Gonzaga di Palermo-ISP continua a crescere e ad adeguare l’offerta didattica e formativa alle sfide del nostro tempo, lanciando il nuovo Liceo scientifico sportivo. Per un maggiore approfondimento e un orientamento consapevole nelle scelte, proprio nel periodo in cui le famiglie si interrogano sulla scelta della scuola da far frequentare ai propri figli, è organizzato venerdì 24 gennaio si svolgerà l’Infoday all’istituto Gonzaga, dalle 15 alle 19.

All’inizio del pomeriggio, alle 15, la presentazione della Polisportiva Gonzaga, con un talk a cui parteciperanno il direttore generale dell’Istituto Gonzaga-ISP, padre Vitangelo Maria Denora; il giornalista Lorenzo Anfuso; le rappresentanti della Sicily By Car Palermo Basket (A1 femminile), la vicepresidente Simona Chines e il capitano (ex alunna del Gonzaga) Marta Verona; Leandro Rinaudo, direttore tecnico del settore giovanile del Palermo Calcio; Enzo Casula, direttore tecnico della scuola calcio dell’istituto.

Alle 16 la presentazione del Gonzaga Campus in auditorium e alle 17 gli incontri con i coordinatori didattici e con gli insegnanti di tutti gli ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di primo grado, licei classico, scientifico Stem e sportivo. Sarà il momento anche per conoscere tutta l’offerta della Scuola internazionale IB (Preschool, Primary school, Middle school, Diploma IB.