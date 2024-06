Indagini dei carabinieri, intervento dei vigili del fuoco e del 118

Ancora un week end drammatico in Sicilia fra incidenti stradali e tragedie domestiche imprevedibili. L’ultimo dramma si è consumato ad Altofonte nel Palermitano dove un uomo è morto schiacciato dalla propria auto.

La tragedia mentre cercava di alzare la macchina sul crick

La tragedia si è consumata in contrada Blandino di Altofonte, a pochi chilometri dal capoluogo, Palermo. La vittima è un uomo di 92 anni che stava cercando di alzare la propria auto, una fiat Punto, con il crick. Durante le operazioni che stava conducendo, però, il crick ha ceduto e la vettura gli è crollata addosso schiacciandolo. L’anziano è letteralmente rimasto sotto la propria autovettura e per lui non c’è stato nulla da fare.

All’incidente hanno assistito alcuni residenti della zona, vicini di casa dell’anziano. I presneti hanno cercato di prestare soccorso e lo hanno estratto da sotto l’autovettura ma purtroppo le ferite da schiacciamento riportate erano troppo gravi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma a prendere il corpo dell’uomo da sotto l’auto ci avevano già pensato i residenti. I sanitari del 118 hanno solo potuto constatare il decesso.

Le indagini su quello che sembra un drammatico incidente dovranno comunque essere svolte e sono affidate ai carabinieri della compagnia di Monreale. Sul corpo è stata eseguita la prima ispezione cadaverica all’arrivo del medico legale ma sarà il magistrato di turno, dopo aver ottenuto i primi elementi investigativi, a decidere se occorra o meno una autopsia.

Il fine settimana funesto

Il week end era già stato funestato, venerdì, dalla morte di un diciottenne schiantatosi con la moto contro un palo lungo la strada che porta a Monte Pellegrino, era stato anticipato dalla morte di un palermitano in un altro incidente a Buseto palizzolo ed era proseguito con una carambola fra diverse auto terminata con il ribaltamento di alcune e diverse feriti lungo la strada statale 113 nel Trapanese

Like this: Like Loading...