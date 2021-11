Cedimento nella statale 285 che collega Caccamo a Roccapalumba. Metà della carreggiata in contrada Sambuchi al chilometro 21+400. In quel momento non transitava alcun automobilista. Sono intervenuti i carabinieri e gli operai dell’Anas che hanno transennato la zona.

Incendio a Valledolmo

Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un’abitazione in contrada Acrete. Valledolmo(PA) le fiamme hanno danneggiato il tetto di una casa che in quel momento non era abitata.

Sono intervenute diverse squadre per mettere in sicurezza l’edificio. I

Forte vento intervento dei vigili del fuoco

n questa giornata di vento i vigili del fuoco hanno eseguito circa 60 interventi per alberi su strada e cornicioni pericolanti del capoluogo e in provincia.