Il caloroso addio a Mimma Saporito

Ha insegnato a generazioni di giovani l’amore per la letteratura, ma soprattutto per la vita con dolcezza e profonda umiltà. La professoressa Mimma Simplicio Piscitello di anni 80 di Cefalù è deceduta. La salma per l’ultimo saluto si trova all’obitorio dell’Ospedale Istituto Giglio di Cefalù. I funerali saranno celebrati domani alle 15 nella Parrocchia Artigianelli di Cefalù. Una grande perdita per la cittadina nel palermitano.

“Desidero porgere il sincero cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa della nostra concittadina Prof.ssa Mimma Simplicio – scrive il sindaco Rosario Lapunzina – La ricorderemo sempre come persona dal grande spessore umano e culturale, che in virtù di queste sue doti, ha dedicato la propria vita all’insegnamento e all’educazione dei giovani. Al figli Fabiola e Fabrizio Piscitello, al fratello Pino e ai parenti tutti, giungano, nella ferale circostanza, i sentimenti di commossa partecipazione”.

“Il gruppo foto storiche e vicino a Fabrizio e Fabiola Piscitello e il professore Pino Simplicio, per la scomparsa della professoressa Mimma Simplicio – scrive Serge – La ricorderemo sempre con affetto con questa foto del 1955 quando frequentava il ginnasio a Cefalù. Eccola giovane e felice al centro della foto. — con Giuseppe Simplicio e Fabrizio Piscitello”

“Oggi ho appreso con tristezza e con dolore che la prof.ssa Mimma Simplicio ci ha lasciati – scrive Salvatore – Era stata una ottima insegnate di Lettere nella Scuola Media, di quelle che hanno lasciato il segno e per la preparazione e dedizione che per l’ attenzione con cui ha curato generazioni e generazioni di allieve e allievi. Ma era anche conosciuta per essere stata la moglie di Angelo Piscitello, la sorella di Pino Simplicio e la madre di Fabrizio e Fabiola Piscitello ai quali sono legato con stima ed affetto e ai quali rivolgo il mio fraterno cordoglio. Mi piace immaginare la sig.ra Mimma raggiungere il suo amato Angelo e vederli percorrere a braccetto la via Roma al termine della Santa Messa”.

“Apprendo da poco della scomparsa della nostra concittadina Prof.ssa Mimma Simplicio insegnante di nostra figlia Annabella a cui ha voluto tantissimo bene – scrivono Cesare e Anna Maria -La ricorderemo sempre come una cara amica. Ai figli Fabiola e Fabrizio Piscitello, al fratello Pino e a tutti i parenti giungano, di cuore, le nostre più sentite condoglianze”.

“La mia professoressa, – scrive Daniela – colei che mi ha insegnato a scrivere , a parlare, ad insegnare. Professoressa mia adorata, ti ringrazio per la maestra ( colei che vale tre volte in più) che sei stata, che sei e che sarai, nel mio cuore, nel mio dire, nel mio essere”.

“Grazie di tutto ” Mimmuzza”come volevi che Ti chiamassi, – scrive Santi – un grande abbraccio alla Famiglia, con le lacrime agli occhi, apprendo la scomparsa di una Grande❤️Persona….. Buon Viaggio zia Mimma❤️❤️❤️❤️😥😥😥😥😥”.

“Sentite condoglianze ai familiari – Zema – Era veramente una grande persona, umile, disponibile, allegra. La ricorderò sempre come la perenne ragazzina”.