Indagini dei carabinieri

Bilancio pesante nella notte di Ferragosto nel palermitano. Il bilancio è di un giovane di 20 anni morto e tre feriti a Ustica. L’incidente mortale si è verificato a Cefalù nella zona di Santa Lucia.

Il giovane Salvatore Rizzotto ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro un albero. Per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco che sono intervenuti per liberare il giovane dalle lamiere e consegnarlo ai sanitari del 118.

Medici che hanno constatato la morte del giovane che aveva compiuto 20 anni ad agosto. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato di Polizia.

E’ di tre feriti il bilancio di un incidente che si è verificato nell’isola di Ustica questa mattina. Uno di questi è gravi. Nell’incidente è rimasta coinvolta l’auto dell’Usca dell’Asp di Palermo.

A bordo della vettura c’erano tre persone. L’autista in località Tramontana ha perso il controllo della vettura. Prima è finito prima contro un’auto parcheggiata e poi contro il muro che delimita la strada.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarlo e affidarlo alle cure dei medici del 118 che in elisoccorso lo hanno trasportato all’ospedale Civico di Palermo. I carabinieri stanno eseguendo le indagini e stanno sentendo quanti erano a bordo per ricostruire cosa sia successo. Saranno eseguiti anche i controlli alcolemici sull’autista.

In questo caso le indagini sono condotte dai carabinieri.