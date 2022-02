A Cefalù è franata oramai mezza carreggiata

Si aggrava la situazione della frana nella strada che da Cefalù porta al santuario di Gibilmanna e il sindaco Rosario Lapunzina chiede l’intervento del prefetto di Palermo Giuseppe Forlani. In queste ultime settimane le frane stanno creando disagi notevoli nelle Madonie. Oltre a quelle a Petralia Sottana e Polizzi Generosa ce n’è una terza che ha portato via mezza carreggiata nel territorio di Cefalù. Un primo smottamento c’era stato a dicembre a cause delle piogge intense, ma in questi giorni è franata mezza carreggiata.

L’istanza al prefetto

”Chiederò – dice il sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina – l’intervento del Prefetto al fine di scongiurare l’interruzione della strada che collega Cefalù con il Santuario di Gibilmanna e con i Comuni di Gratteri e Isnello. Abbiamo chiesto intervento alla Città Metropolitana, ma da dicembre non abbiamo avuto alcuna risposta”.