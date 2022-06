Cordoglio del sindaco

L’ultima tragedia della strada si è verificato ieri a Cefalù. Tutti erano pronti per i comizi elettorali quando si è sparsa in paese la notizia che ha lasciato tutti sotto sotto choc. Roberta Macajone di 39 anni, è morto in un incidente sulla Statale nei pressi di Mazzaforno (in contrada Figurella), alle porte della cittadina normanna.

La donna viaggiava a bordo di uno scooter insieme al figlioletto di appena 7 anni, rimasto illeso, quando si è scontrata con un Opel Corsa guidata da un giovane palermitano di 27 anni.

Sono intervenuti i carabinieri che i sanitari del 118 che hanno trasportato la 39enne al vicino ospedale Giglio: per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha scosso l’intera comunità cefaludese, tanto che i comizi elettorali in programma – prevista tra gli altri la presenza di Toto Cordaro e Gianfranco Miccichè – sono stati sospesi. Anche il sindaco Rosario Lapunzina ha espresso il suo cordoglio attraverso un post su Facebook: “L’Amministrazione comunale, a nome della Città, si unisce al dolore della famiglia per la perdita della nostra giovane concittadina”.

La donna lavorava in un supermercato e da pochi giorni aveva festeggiato i 10 anni di matrimonio con il marito, un noto agente immobiliare a Cefalù. A indagare sulla dinamica, ancora tutta da chiarire, sono i carabinieri di Cefalù. La salma è stata restituita ai familiari.