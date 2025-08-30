Giovedì 18 settembre e venerdì 19 settembre 2025 si terrà a Regalbuto la celebrazione del 41° Anniversario della morte di Riccardo Lombardi.

Il programma dei lavori prevede:

A) Apertura dei lavori ore 10,00-13,30 di giovedì 18 settembre 2025 Cinema Urania Piazza Vittorio Veneto 3 Regalbuto (EN), posto gratuitamente a disposizione dal Comune di Regalbuto, che patrocina la manifestazione e autorizza l’utilizzo del logo del Comune.

B) Continuazione lavori giovedì 18 settembre 2025 ore 15,30-18,30 Cinema Urania con la riapertura e prosecuzione del dibattito per la costituzione della Fondazione Riccardo Lombardi, aperta al confronto delle giovani e meno giovani generazioni che intendono formarsi, esercitare il loro diritto di cittadinanza attiva e rendersi protagonisti nella politica e nelle istituzioni del Paese.

C) Venerdì 19 settembre 2025 ore 10,00-12,30 Cinema Urania costituzione del Comitato promotore della Fondazione Riccardo Lombardi da istituire nell’inverno 2025/2026.

Riccardo Lombardi (Regalbuto, 16 agosto 1901 – Roma, 18 settembre 1984) è stato un politico, ingegnere, giornalista, partigiano e prefetto italiano, esponente storico del Partito Socialista Italiano.

Dapprima militante del Partito Popolare Italiano, d’ispirazione liberalcattolica e popolarista, di cui fu esponente della corrente interna di sinistra (poi scissasi nel Partito Cristiano del Lavoro), divenne membro del movimento antifascista Giustizia e Libertà, nelle cui file partecipò attivamente come partigiano alla Resistenza. In quello stesso periodo, fu uno dei fondatori e principali animatori del Partito d’Azione, di cui determinò poi nel dopoguerra lo scioglimento e la conseguente confluenza della sua corrente prosocialista (di cui egli stesso era un capofila) nel PSI.

Eletto all’Assemblea Costituente, promotore del distacco delle sinistre dalla sfera d’influenza dell’Unione Sovietica, fu deputato ininterrottamente dal 1948 al 1983 e diresse l’Avanti!, organo ufficiale del Partito, dal 1948 al 1950 e dal 1963 al 1964 Inizialmente un fautore della politica del centro-sinistra “organico”, ne divenne in seguito uno strenuo critico e, fino all’epoca craxiana, fu capofila della corrente di sinistra interna, dove erano confluiti anche i vecchi socialisti rivoluzionari e massimalisti antisovietici, che fu per l’appunto denominata Sinistra Lombardiana.

Luogo: Cinema Urania Regalbuto, Piazza Vittorio Veneto , 3, REGALBUTO, ENNA, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 10:00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.