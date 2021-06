Conoscere il mondo agricolo per poterlo sostenere

Il Settimo censimento generale dell’Agricoltura

Un form esclusivamente on line da compilare entro il 31 luglio

L’Agricoltura al centro, conoscere il mondo della produzione così come è oggi, come è cambiato, le sue esigenze, le sue strutture come patrimonio del Paese. Conoscere, insomma, le principali caratteristiche del settore agricolo e zootecnico a livello nazionale, regionale e locale; supportare conduttori di azienda, singoli cittadini e associazioni nel progettare, pianificare, organizzare attività e valutare i risultati; aiutare decisori pubblici, Stato, Regioni, Province, Comuni a programmare e monitorare gli interventi sul territorio e non ultimo ad arricchire il patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo.

Ecco l’importanza del censimento dell’agricoltura ed è per questo – altrettanto importante – che le aziende agricole siciliane compilino il relativo questionario. E’ partita lo scorso 7 gennaio la settima edizione del Censimento generale dell’Agricoltura a cui sono chiamate a parteciparvi entro il 31 luglio 2021, tutte le aziende agricole italiane (circa 1,7 milioni di unità di rilevazione). Le informazioni ottenute forniranno un quadro informativo statistico sulla struttura del mondo agricolo a livello nazionale, regionale e locale e che in sostanza, costituiranno le basi per le future politiche agricole. Va ricordato che con il 7° Censimento generale dell’Agricoltura, l’ultimo a cadenza decennale, si chiude la lunga storia dei censimenti generali dell’Istat che condurrà in futuro solo censimenti attraverso l’uso integrato di dati amministrativi e indagini campionarie.

Cos’è il Censimento generale dell’Agricoltura?

È una rilevazione censuaria che serve a fornire un quadro informativo completo sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico a livello nazionale, regionale e locale.

La riservatezza è tutelata?

SÌ, tutte le risposte fornite sono protette dalla legge in materia di protezione dei dati personali (Reg. (UE) 2016/679 e d.lgs.n.196 del 30 giugno 2003). Tutti i soggetti coinvolti nelle attività previste dal Censimento sono tenuti al segreto d’ufficio di cui all’art. 9 del d.lgs. 322/1989.

Supporto in caso di difficoltà?

Per ricevere assistenza e chiarimenti durante la rilevazione è possibile:

Rivolgersi al Numero Verde Istat 800.961.985

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato (esclusi i festivi) dal 7 gennaio al 30 giugno dalle ore 09:00 alle ore 21:00

scrivere alla casella di posta elettronica numeroverde-censagr@istat.it oppure consultare il sito dell’Istat per informazioni sul Censimento e sul trattamento dei dati personali contattare i Centri di Assistenza Agricola (CAA) presso cui è stato depositato il proprio fascicolo aziendale per informazioni sulle finalità conoscitive e sull’organizzazione del Censimento.