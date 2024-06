Si informa la cittadinanza che a partire da primo luglio, al fine di contemperare una distribuzione più uniforme delle aperture pomeridiane al pubblico presso i Centri Comunali in Raccolta ( CCR) dislocati a Palermo, fatta eccezione per il CCR Lennon e il CCR Oreto, le cui configurazioni rimarranno inalterate e, quindi, giornalmente, dal lunedì al sabato saranno aperti al pubblico, dalle ore 7 alle ore 17; tutti gli altri CCR che sempre sono aperti, dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 13, garantiranno in aggiunta, a ruota, un giorno di apertura continua pomeridiana settimanale (fino alle ore 17). Per maggiori informazioni si può consultare il sito della RAP all’indirizzo: www.rapspa.it.

Gli orari di apertura pomeridiana

Lunedì in orario continuato fino alle 17 sarà aperto il CCR Minutilla

Martedì in orario continuato fino alle ore 17 sarà aperto il CCR Picciotti

Mercoledì in orario continuato fino alle ore 17 sarà aperto il CCR Basile

Giovedì in orario continuato fino alle ore 17 sarà aperto il CCR Pace

Venerdì in orario continuato fino alle ore 17 sarà aperto il CCR Nicoletti

Da lunedì a sabato in orario continuato fino alle ore 17 saranno aperti i CCR Lennon e Oreto

La racconta differenziata per i cartoni

La ricetta giusta per la migliore gestione dei rifiuti si basa su due ingredienti fondamentali: una corretta raccolta differenziata abbinata a servizio ed impianti di trattamento efficienti. A Palermo, gli ingredienti per la corretta raccolta e valorizzazione dei cartoni per bevande (come ad es. contenitori del latte e dei succhi di frutta) non mancano e proprio per incentivare i cittadini a conferirli nella maniera giusta ossia nel cassonetto del multimateriale leggero (plastica e metalli) Comieco, Consorzio Nazionale recupero e riciclo degli imballaggi cellulosici, in collaborazione con il Comune di Palermo e Rap, ha presentato la campagna di comunicazione «Nella plasticaaaa?? Sì» on air dal 1° luglio.

Si tratta di una nuova modalità di raccolta per questa tipologia di imballaggi, fino a poco tempo gestiti con la carta. Un cambiamento reso possibile dalla presenza sul territorio di un nuovo impianto – Ecorek a Termini Imerese, tecnologicamente tra i più evoluti a livello nazionale – in grado di selezionare i cartoni per bevande in maniera efficiente all’interno della raccolta multimateriale (a cui nei prossimi mesi dovrebbe affiancarsi l’impianto Lcr con una selezione manuale) – e dalla presenza di un numero elevato di cartoni per bevande all’interno del flusso multimateriale registrata da analisi svolte su questo specifico canale di raccolta.

Una volta recuperati, questi imballaggi vengono avviati a riciclo nella cartiera Lucart (in provincia di Lucca) che ne valorizza tutte le componenti: le fibre di cellulosa diventano nuovi fogli di carta di ottima qualità per la produzione di articoli per l’igiene (fazzoletti, carta igienica, tovaglioli). Mentre, plastica e alluminio sono utilizzati per creare nuovi oggetti di uso comune, come articoli per la casa.