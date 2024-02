Il centro avanti in ordine sparso in Sicilia. Alle elezioni europee non ci saranno accordi fra partiti per le candidature “ospiti”. Una tendenza che emerge sempre più chiara e forte con i partiti maggiori che non sembrano intenzionati a dar spazio ai candidati degli alleati.

Noi Moderati da soli alle Europee

“Non avevamo alcuna aspettativa nei confronti di Forza Italia. Andremo da soli alle Europee” dice Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati. Lo fa rispondendo ad una domanda del quotidiano La Repubblica ma precisa anche “Tutti i dirigenti di Noi Moderati saranno candidati alle prossime Europee”.

Progetto grande partito popolare resta

“Eravamo e siamo disponibili a creare in Italia un grande partito popolare – precisa ancora Romano per il quale l’idea del centro unito non è tramontata – siamo cresciuti e vogliamo misurarci. Siamo comunque sempre pronti al dialogo non solo con Forza Italia ma anche con altri partiti centristi come la Democrazia Cristiana del mio amico Totò Cuffaro”.

Anche la Dc corre da sola

Anche la Democrazia Cristiana di Cuffaro correrà da sola, un concetto ribadito anche in occasione delle voci di accordo con il Movimento per l’Autonomia di Raffaele Lombardo dopo un incontro fr ai due ex presidenti della Regione “Leggo la fantasiosa storia del mio incontro con Raffaele Lombardo – aveva subito detto l’ex presidente – di vero, c’è soltanto che ci siamo incontrati, che abbiamo parlato di politica come possono fare due persone che hanno vissuto esperienze difficili e di sofferenza, non belle, e che non nutrono più voglie di candidature”.

Tempi difficili nel centrodestra

D’altronde sono tempi complessi all’interno del centrodestra proprio in vista delle elezioni europee. la crisi di governo sfiorata ma sembrerebbe evitata la dice lunga sui rapporti fra l’ala più a destra della coalizione e l’ampia ma variegata ala moderata che va da orza Italia a Noi Moderati passando per la Dc

Like this: Like Loading...