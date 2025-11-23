Dopo una intera giornata di attacchi iniziati con la manifestazione alla cala da parte di tutti i partiti dell’opposizione e continuati nel pomeriggio dall’evento di AntimafiaDuemila e Movimento 5 stelle, arriva la replica del centrodestra alle parole del leader pentastellato sbarcato nell’isola Giuseppe Conte.

La reazione congiunta: “Slogan vuoti”

La reazione è compatta e viene d i coordinatori regionali dei tre partiti di centrodestra di rilievo nazionale in Sicilia: Luca Sbardella per Fratelli d’Italia, Marcello Caruso per Forza Italia e Nino Germanà per la Lega:“Ormai l’opposizione non perde occasione per sbandierare slogan vuoti e fare passerelle, spesso conditi da insulti e improperi. Zero idee, zero proposte, zero contenuti. L’ennesimo esempio lo abbiamo visto oggi con la passerella di Giuseppe Conte in Sicilia: dichiarazioni preconfezionate, buone solo per i titoli, ma totalmente scollegate dalla realtà dei fatti”.

I numeri raccontano altro

“I numeri – quelli veri, non le chiacchiere – raccontano altro: grazie all’azione del governo regionale guidato dal presidente Schifani, la Sicilia cresce e traina la ripresa nazionale. Una fotografia certificata da Bankitalia, Istat, Svimez, Unioncamere, Cgia di Mestre, e rafforzata dal recupero di credibilità finanziaria riconosciuto dalle principali agenzie internazionali di rating. Conte stia sereno: in Sicilia non si ripeterà quanto successo nel 2018”.

“I siciliani hanno visto Conte all’opera da premier e hanno toccato con mano gli effetti disastrosi del reddito di cittadinanza, che ha prodotto stagnazione economica, disincentivato la ricerca di lavoro tra i giovani e alimentato il lavoro nero”.

Nel 2027 i siciliani sapranno chi votare

Nel 2027, quando si voterà per le Regionali e per le Politiche, i siciliani premieranno il buon governo del centrodestra e relegheranno alla solita sconfitta Conte e le sigle del cosiddetto ‘campo largo’. Noi continuiamo a lavorare; loro continuino pure con gli slogan”.

La mozione di sfiducia arriverà martedì

Dal centrosinistra è Nuccio Di Paola ad aggiungere una novità: “la mozione di sfiducia la presenteremo martedì all’Ars” dice il coordinatore siciliano 5 stelle. Si tratta della mozione presentata alla stampa mercoledì scorso e rispetto alla quale si era poi appreso non fosse ancora stata formalizzata in parlamento.

“Lui faccia di tutto perché quel che resta dei partiti che lo sostengono si adoperino per farla calendarizzare prima della Finanziaria” conclude Di paola rivolgendosi al Presidente della Regione.

Si questo Schifani ha già risposta annunciando che il suo pensiero politico lo dirà in aula