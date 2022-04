Accordo possibile

Potrebbe giungere ad un accordo il caos finora esistente all’interno del centrodestra che potrebbe trovare una quadra sulle elezioni amministrative di Palermo e alla Regione.

Il restroscena

C’è un retroscena che potrebbe essere la chiave di tutto. L’incontro tra Ruggero Razza, assessore di Musumeci, e il segretario della Lega in Sicilia, Nino Minardo. Risale a qualche settimana fa ed è avvenuto a Catania. La Lega è l’unica forza che si espressa contro la ricandidatura del governatore, Minardo è andato faccia a faccia col più fidato assessore di Musumeci. Minardo avrebbe ammesso ammette che la Lega punta a Palazzo d’Orléans e lui potrebbe essere in campo. Razza ha confermato che Musumeci non arretra d’un millimetro. Fatti che non creano i presupposti per una alleanza ma non al patto di reciproca lealtà.

La clausola tra le due forze politiche

Però se le due forze di centrodestra dovessero ancora essere in balia delle scelte degli alleati, potrebbe scattare una “clausola di reciproca salvaguardia”. Così si legge su La Sicilia. Così a decidere saranno i leader massimi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni: uno punterà su Palermo, l’altra sulla regione.

Continua l’impasse

Visto che, a distanza di settimane da quell’incontro, non si riesce a trovare un accordo. La “clausola” potrebbe già scattare ed e potrebbe nascere il “pacchetto unico” Scoma-Musumeci. Il primo candidato per Palermo, il secondo ricandidato a Palazzo d’Orleans. Per la Lega sembra che Scoma sia il candidato migliore visto che Salvini avrebbe anche ricevuto il placet da Silvio Berlusconi ad Arcore. Il Cavaliere avrebbe anche fatto presente che “in Sicilia la metà di Forza Italia rivuole Musumeci”. Unico scoglio per la Lega è superare il no unanime dei big regionali. Solo Salvini potrà avere l’ultima parola.

Alleanza possibile

Intanto però il centrodestra resta spaccato con cinque candidati per Palermo. In vista c’è un vertice in cui si cercherà di azzerarli tutti ma l’impresa sembra quasi impossibile. In questo contesto l’alleanza a due tra Meloniani e Salviniani pare possibile.