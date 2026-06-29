Un giovane di 25 anni è stato ferito a Bagheria mentre stava cercando di separare due persone che stavano litigando.

La vittima ha cercato di separare alcune persone che per futili motivi si stavano picchiando. L’aggressione è avvenuta la notte tra sabato e domenica in via Bernardo Mattarella, una delle zone più frequentate dai giovani e fulcro della movida locale.

​​In base alle prime testimonianze, nella rissa sarebbero rimaste coinvolti più giovani. Durante la colluttazione, il giovane ha riportato una ferita alla spalla sinistra.

​I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al ferito, che è stato successivamente medicato e al Presidio territoriale di emergenza (Pte) di via Luigi Capitani.

Le sue condizioni non sono gravi.

​I carabinieri sono al lavoro per individuare tutti i partecipanti allo scontro.