Le richieste vanno inviate tramite e-mail

Sui social media, nelle ultime ore, sta girando un messaggio per cercare i donatori di plasma per il Policlinico di Palermo, in cui sono anche indicati dei numeri di telefono da chiamare.

Il testo dice: «Cercasi persone guarite dal COVID 19 per donazione Plasma presso il policlinico di Palermo. Chi è guarito ha la possibilità di salvare tante altre vite semplicemente donando il plasma. Per informazioni chiamare lo… (abbiamo volutamente omesso i numeri di telefono, n.d.r.) Chiedere del Prof. Dott. Rizzo. Copiamo e incolliamo. La civiltà di tutti è salvezza!».

Ebbene, la notizia è parzialmente errata e non va diffusa. Infatti, i cittadini risultati positivi al nuovo coronavirus, sia asintomatici che sintomatici, possono effettuare la donazione, prenotandosi esclusivamente tramite l’invio di una e-mail a medicinatrasfusionale@policlinico.pa.it, allegando la copia del referto del tampone positivo, dei due tamponi negativi e dell’eventuale certificato di dimissioni in caso di ricovero.

A contattare telefonicamente queste persone sarà il personale ospedaliero per fissare un appuntamento. Quindi, fanno sapere dal Policlinico, s’invita a non diffondere i numeri di telefono interni dell’ospedale che sono destinati alle emergenze e il cui intasamento rende ancora più difficile il lavoro dei medici.