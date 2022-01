E’ stato anche militante della Democrazia Cristiana negli anni ’90

E’ morto lo storico, politico ed ex dirigente regionale, il palermitano Cesare Augusto Franco Sirna. Per diversi anni è stato dirigente generale dell’assessorato regionale degli Enti Locali, docente di ordinamento amministrativo degli enti locali all’università di Palermo. E’ stato anche impegnato in politica a cavallo tra gli anni ‘90 e i primi del 2000 nelle file della Democrazia Cristiana. I funerali si terranno domani nella parrocchia Gesù, Giuseppe e Maria in piazza della Parrocchia alle ore 9.

Il ricordo di Totò Cuffaro

“Quella della Regione Siciliana – ha detto l’attuale fondatore della Dc nuova, Totò Cuffaro – non è solo una storia fatta di leggi, di bilanci, di sottogoverni e di contrasti politici ma anche, e forse soprattutto, quella di volti, di competenze e di vicende umane e professionali che hanno segnato profondamente il tessuto dell’amministrazione nello svolgersi più avanzato e consapevole delle sue funzioni a servizio del bene comune. Uno di questi volti è stato certamente quello di Cesare Augusto Sirna, storico dirigente dell’assessorato regionale degli Enti Locali, per molti anni punto di riferimento indiscusso per amministratori di comuni e province di qualsiasi colore politico e ‘maestro’, competente e, in materia di ordinamento regionale degli enti locali per intere generazioni di colleghi, cresciuti alla sua scuola, così come per l’intera compagine dei funzionari locali operanti nell’Isola”.

I suoi scritti

E’ stato un grande amante del suo lavoro da burocrate e il suo sapere lo ha sempre messo nero su bianco. A lui si devono diverse pubblicazioni che hanno spaziato sempre nel suo ambito, quindi i quello dell’ordinamento amministrativo degli enti locali, ma cogliendone sempre diverse sfaccettature. Ha pubblicato testi dell’ordinamento, integrato da disposizioni della legge istitutiva della provincia regionale e del regolamento coordinato con le nuove disposizioni dell’epoca; o ancora ha realizzato una raccolta con testo coordinato, pareri e circolari; ha anche scritto delle norme antimafia nella pubblica amministrazione.