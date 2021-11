Nuova vita per detenuti minorenni, nel palermitano il progetto di reinserimento

Omicidio a Partinico, interrogati amici e parenti dell'anziano, la vittima in passato rapinato in casa

Arrivano soldi per i Comuni in crisi, la Regione paga terzo trimestre trasferimenti

09:45

Ita Airways, al via le tariffe sociali per chi parte da Catania o Palermo, come aderire