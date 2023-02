Niente check in on line con Ita, disagi anche negli scali siciliani

Redazione di

22/02/2023

Impossibile effettuare il check in on line per chi viaggia con la compagnia Ita Airways, vale a dire l’ex Alitalia. Inevitabili i disagi negli aeroporti, anche in quelli siciliani. A formarsi code infinite di passeggeri per poter prendere l’aereo. Tutti devono inevitabilmente passare dallo sportello fisico in aeroporto per poter effettuare il necessario check in e imbarcarsi. Fortunatamente pare che si tratti di un problema temporaneo, secondo quanto ufficialmente fa sapere la stessa compagnia.

La nota ufficiale

“Vi informiamo – specifica nel suo sito Ita Airways – che nei prossimi giorni effettueremo un importante aggiornamento dei nostri sistemi informatici. Il tutto finalizzato a migliorare l’esperienza di viaggio e offrire servizi sempre più innovativi e personalizzati. Per effettuare questo upgrade, alcune funzionalità saranno temporaneamente non disponibili”. E tra queste figura proprio il check in che con Ita dovrà esesre fatto “fisicamente”. Per tutti i voli in partenza sino a domani, 23 febbraio, sarà necessario effettuare il check in esclusivamente nei banchi accettazione dell’aeroporto di partenza.

Necessario presentarsi in anticipo

Ovviamente con il check in da fare in aeroporto, gratuito per tutte le tariffe inclusa la Light, è necessario presentarsi con un certo anticipo. Per chi ha da prendere voli nazionali e con destinazione “Area Schengen” almeno 2 ore prima; per voli intercontinentali ed “Extra-Schengen” almeno 3 ore prima.

Sito ed app

Inoltre dalle 18 di oggi e sino alle 12.30 di domani il sito ita-airways.com e la app Ita Airways non saranno disponibili. In questa fascia oraria non sarà possibile effettuare acquisti o cambi di biglietti neanche presso le biglietterie aeroportuali e il customer center Ita Airways. “Vi consigliamo, in caso di necessità – scrive la compagnia nella nota ufficiale -, di procedere, con il maggiore anticipo possibile, attraverso i consueti canali di vendita”.

Servizi aggiuntivi

Sarà invece possibile continuare ad acquistare i servizi aggiuntivi al volo, tranne durante la chiusura temporanea del sito e app. La stessa compagnia ricorda ancora che in questi giorni di disservizio sarà necessario per i passeggeri portare al desk dell’aeroporto di partenza la ricevuta del servizio acquistato, cartacea o digitale.