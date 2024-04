L'artista palermitana in gara agli "oscar" della musica dance

Una dj siciliana spicca tra le migliori in Italia e punta ai vertici della dance music. La talentuosa dj palermitana, Claudia Giannettino, nota per la sua presenza costante tra le migliori dieci donne dj in Italia, ha recentemente ottenuto un grande successo al 2° posto nella categoria “Miglior woman dj” ai Dance Music Award 2023, confermandosi come una delle eccellenze nel panorama musicale nazionale. Presente nuovamente tra le nomine agli “oscar” della musica dance in Italia, Claudia Giannettino si pone come l’unica rappresentante siciliana in questa prestigiosa competizione, il cui verdetto sarà decretato dal volo del pubblico.

Le votazioni sono ufficialmente aperte e rimarranno disponibili fino al 30 aprile, dando a tutti gli appassionati la possibilità di sostenere il proprio artista preferito. Per votare è sufficiente inviare un Sms al numero 3514752040 con il codice 316 (massimo 3 Sms per utente), contribuendo a un potenziale trionfo della dj: “Dopo il secondo posto dell’anno scorso, anche quest’anno, mi auguro di portare avanti il made in Sud nel panorama musicale nazionale. Ora, più che mai, confido nel sostegno del pubblico, nella loro energia e nella loro fiducia per la seconda fase di questa sfida che sarà decisa dal voto. Sostenendomi, sosterrete anche un’intera regione, perché il mio impegno è oltre la musica, è un impegno per il nostro territorio, per la nostra cultura. Insieme possiamo fare la differenza, insieme possiamo raggiungere nuovi obiettivi. Votandomi, condividerete il mio sogno e insieme saremo parte di questa incredibile avventura” – ha dichiarato Claudia Giannettino -.

Chi è Claudia Giannettino

Claudia Giannettino predilige tech house, ma per lei è fondamentale selezionare la musica in base al pubblico che ha davanti. Ha suonato in tutti i migliori locali della Sicilia e gira per i più importanti club dell’Italia e dell’Europa. Collabora con i più grandi deejay nazionali e internazionali, e si dedica molto anche ai grandi eventi e festival siciliani.

L’artista nasce il 3 maggio 1983 a Palermo. La sua carriera inizia quando già a 17 anni ha l’opportunità di fare il suo primo dj set in un locale con un pubblico di oltre 1000 persone, entrando sin da subito nel cuore del pubblico siciliano che sarà importante nei primi anni del suo percorso artistico.

La regola di Claudia è quella di far divertire la gente e di selezionare la musica in base al pubblico che si trova davanti, mettendo nei suoi set dosi di energia allo stato puro, riuscendo ad entrare in una sinergia speciale col dance floor. Nel 2012 viene selezionata da EMI come finalista di She Can Dj. Nel 2013 viene scelta da Pioneer per “The Italian Dj Contest”. Nel 2018 si classifica terza ai Dance Music Awards nella categoria miglior woman dj.

Nel 2023 viene premiata come seconda miglior woman dj in Italia ai Dance Music Awards. Nel 2020 produce la sua prima traccia “No Reason” con l’etichetta inglese Prison entertainment. Collabora, negli anni, con radio Kiss Kiss e Radio Time ed M2O. Tra i locali in cui si è esibita: Onyx club (Cracovia), Clique (Malta), Paradice (Malta), Hilton (Malta), No mas (CZ), Dual Beat (Napoli), Pacha (Riccione), Super g-courmayeur (Ao), Koveed (Ag), Silent party(Me), Premio Saturno(Tp), lido otello-ispica(Rg), red (En), mamaita’s trappeto(Pa) , Tonnarella- (Tp), Mangia’s favignana(T) ,Pollina(Pa), Sciacca(Ag), Brucoli(Sr), Grand hotel faraglioni (Ct), Elite-leonforte, Palazzo Sprovieri (Cs), Point (En),Hakuna Matata (Orrì- Sardegna), Chiascia (Bari), Noctis (Agrigento), Area 14 (Castelvetrano), Tanguera (Gela) ,Wake up (Castellamare), Danaide (Licata), Pinetina (Agrigento), Exploit (Bisacquino), Last matricola (Troina), Nadine (Licata), Preluna (Ribera), La sesta (Agrigento), Suite Club (Modica), Luce di luna (Agrigento), Privilege (Enna), Kola maxi (Ragusa), Jamal (Pantelleria), Testaqueta (Agrigento), Fortaleza (Cosenza), Calambe (Capri), Suite (Vibovalenzia), Capo club (Capo Vaticano), Maljk (Cefalù), Exotica (Porto Palo), Madhia (Gela), Oceanomare (Sanleone), Malibù (Gela), Al Castello (Mussomeli), Altamarea (Pantelleria), Malibù (Selinunte), Skyline (Corleone), Chevron (Mussomeli), La terrazza (Barrafranca), Sunset (San Vito), Acqua verde (Cefalù), Oxidiana (Pantelleria), Blu forest (Marineo), Malibù (Selinunte), Room 64 (Enna), Inside (Marsala), Bamboo (Selinunte), ecc. Palermo: Mob disco theatre, Paparazzi, Movida, Sea club, Goa, Country Club, ecc.

