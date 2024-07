Chi è il direttore artistico del Festino numero 400

Il conto alla rovescia per il 400° Festino di Santa Rosalia è ormai iniziato. E’ tutto pronto o quasi, e i visitatori sono in attesa del grande spettacolo. Poche ore fa, sono state svelate le ultime novità: più di un’ora di giochi pirotecnici al termine della parata, la statua della Santuzza, avvolta idealmente in un giglio, esibita in una “posizione speciale” affinché possa essere ammirata da qualsiasi angolatura, un maxischermo a piazza Castelnuovo (Politeama) ed un ospite internazionale di cui non è stato rivelato il nome. Insomma, una vera e propria festa itinerante che permetterà di essere vissuta a pieno da tutti.

Realizzazione, affidata alla direzione del genio creativo di Marco Balich. Un nome che evoca grandi eventi, performance e spettacoli mozzafiato.

Chi è Marco Balich

Balich, veneziano di nascita ma milanese d’adozione, ha costruito una carriera da vero e proprio “re degli eventi”. Il suo curriculum vanta la direzione di 16 Olimpiadi e Paraolimpiadi, l’apertura dei mondiali di calcio in Qatar e l’Expo di Milano nel 2015. Il suo talento non si è limitato al mondo sportivo: dalla fine degli anni ’80, Balich ha organizzato tour di icone musicali come Pink Floyd, U2, Rolling Stones, oltre a firmare videoclip per artisti del calibro di Jovanotti e Laura Pausini.

Il 62enne fondatore di Balich Wonder Studio, la società che ha diretto e organizzato tutti i suoi successi, è stato scelto per dirigere il 400esimo Festino di Santa Rosalia, vincendo il bando per l’organizzazione dell’evento.

Figlio di un avvocato e di una professoressa d’inglese, Balich ha trascorso la sua infanzia in Veneto, prima di trasferirsi negli Stati Uniti per gli studi a Chicago. Tornato in Italia, si è distinto per la sua capacità di mettere in opera cose molto complesse; è stato inoltre vincitore di un Emmy Award e del Compasso D’Oro, il più antico e prestigioso premio di disegno industriale al mondo.

Il 400esimo Festino

Meno di una settimana allo spettacolo dei carri, la parata che annualmente richiama migliaia tra abitanti e turisti in visita a Palermo. Quest’anno non basterà il folclore e l’amore dei palermitani per la “Santuzza”, il direttore artistico, Marco Balich proporrà delle serate speciali che avranno inizio mercoledì 10 luglio ai Quattro Canti con uno spettacolo multimediale dedicato alle 4 sante co-protagoniste del festino.

Per i 400 anni, l’intera narrazione è stata declinata in un corteo. Gli spettatori non saranno più concentrati nelle cinque tappe ma potranno assistere all’intera performance artistica da un qualsiasi punto della parata. Per la prima volta nella storia del Festino, il carro trionfale compirà 4 trasformazioni. Il carro monumentale assume la forma della Santa, dove Rosalia è il vascello e splende dorata e luminosa come un raggio di sole. Il carro si trasforma di tappa in tappa attraverso un gioco di luci, seguendo il tema del corteo e svelandosi al pubblico, di cui diventa volto riflesso.

Like this: Like Loading...