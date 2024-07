Le novità del 400°

La città di Palermo si prepara a vivere un’edizione speciale del Festino di Santa Rosalia, celebrando il 400° anniversario della ricorrenza. L’evento, che si terrà dal 10 al 15 luglio, si prospetta ricco di novità e di spettacoli, come verrà illustrato durante la conferenza di presentazione prevista per di lunedì 8 luglio, come consuetudine nei locali del palazzo arcivescovile. All’incontro parteciperanno, monsignore Corrado Lorefice, arcivescovo metropolita di Palermo, il sindaco Roberto Lagalla, monsignore Filippo Sarullo, parroco della chiesa cattedrale del capoluogo, l’assessore alla cultura e vice sindaco, Giampiero Cannella, Marco Balich, direttore artistico 400° festino di Santa Rosalia e Carlos Navarrete Patino, regista 400° festino della santuzza.

“Lunedì, presenteremo nel dettaglio le novità di questo tanto atteso quattrocentesimo festino di Santa Rosalia – dichiara l’assessore alla cultura, Giampiero Cannella – differentemente da quelli precedenti, animerà contemporaneamente tutto il Cassaro con diverse attrazioni – continua – durante questa vigilia del Festino, lo stesso direttore artistico, proporrà ai palermitani alcune serate speciali a partire da mercoledì 10 luglio”

Il pre-Festino, tre giornate di spettacoli

Oltre alle celebrazioni religiose, la città sarà animata da una serie di spettacoli che coinvolgeranno il cuore del centro storico, con iniziative in programma per mercoledì 10, giovedì 11 e sabato 13 luglio. Il Cassaro sarà il palcoscenico di una serie di eventi: mercoledì 10 luglio alle 21, ai quattro canti, la magia prenderà vita con “Le sante in città”, uno spettacolo multidimensionale che vedrà come protagoniste le quattro sante che hanno ispirato il Festino. Lo stesso andrà in scena sabato 13 luglio alle ore 21. Sempre ai quattro canti, sarà la volta di Salvo Piparo con “il Cunto. Omaggio a Rosalia”, con tre repliche alle ore 21.45, 22.45 e 23. 45 nei giorni di mercoledì 10 e sabato 13 luglio.

Giovedì 11 luglio, l’appuntamento è con la compagnia teatro Ditirammu presso il sagrato della chiesa di santa Maria della pietà alla Kalsa. Due spettacoli ore 21 e 22.30, “Triunfi per Santa Rosalia”, per un’immersione nel teatro tradizionale, con la sua bellezza e la sua forza evocativa.

Like this: Like Loading...