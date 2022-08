Il lungo elenco delle opere

Mentre Musumeci annuncia la propria ritirata dalla competizione elettorale, dopo le dimissioni dalla carica di Presidente della Regione siciliana, c’è chi si preoccupa di guardare al futuro ma anche al passato, elencando quanto fatto dalla giunta regionale in questi 5 anni di governo. È Marco Intravaia, pupillo di Musumeci e candidato alle prossime elezioni regionali con Fratelli d’Italia, a elencare i progetti in provincia di Palermo deliberati dalla Giunta regionale riguardanti il settore delle infrastrutture, scolastico e culturale.

“Il Governo Musumeci si è rivelato il governo del fare”

Intravaia, che è segretario particolare del presidente della Regione e presidente del consiglio comunale di Monreale, sottolinea come “fino alla fine il Governo Musumeci si è rivelato il governo del fare”. Poi il lungo elenco delle opere messe in cantiere dalla giunta regionale. Lavori che riguardano un po’ tutta la provincia palermitana dalla Città Metropolitana alle Madonie, al territorio del partinicese alla Valle dello Jato. Progetti milionari come il completamento di un complesso sportivo con campo di calcio e pista di atletica ad Altofonte per un importo 7 milioni e mezzo.

L’elenco delle opere nel Palermitano

Strade, ristrutturazioni di chiese e recuperi di edifici come l’ex carcere ad Alia per un milione 174 mila euro. Cantieri anche nelle scuoe. E’ il caso di Villabate dove si è avviato l’adeguamento sismico scuola media un milione 424 mila euro. A Monreale oltre 1 milione è costata la ristrutturazione dell’organo della cattedrale. Un milione e 700 mila euro sono costati, sempre a Monreale, i lavori di manutenzione straordinaria della chiesa di San Francesco. Intravaia ricorda che all’Ismett sono andati 222 milioni. Finanziati anche ascensori, parcheggi, rifacimenti di strade e d’impianti d’illuminazione pubblica un po’ ovunque.

“Vicino al territorio”

“Il Governo Musumeci – ha detto Intravaia – è rimasto vicino alle esigenze dei territori fino all’ultimo giorno. Ha mantenuto gli impegni presi rispondendo con i fatti alle istanze dei cittadini e alla necessita di intervenire con le opere per lo sviluppo della nostra terra”.