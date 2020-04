Scatta alle 12 di oggi venerdì 10 aprile la chiusura del parco della Favorita tanto alle auto quanto ai pedoni. E’ la prima misura anti pic-nic adottata dal Comune di Palermo per evitare assembramenti in tutto il periodo pasquale.

Un provvedimento già annunciato dal Comune di Palermo nei giorni scorsi e adesso adottato anche nel rispetto dell’ordinanza di ieri del Presidente della Regione

In particolare chiusi al transito veicolare e pedonale i varchi e le piccole strade del Parco della Favorita che collegano il Viale Diana con il Viale Ercole dalle ore 12.00 di venerdì 10 aprile alle ore 07.00 di martedì 14 aprile (O.D. n. 292 del 6 aprile 2020)

Nel dettaglio ecco cosa prevede l’ordinanza comunale che blinda il parco:

chiusa via Case Rocca, intero tratto tra viale Ercole e viale del Fante tranne che per i Residenti che non dispongono di itinerari alternativi da e per le loro abitazioni, dalle ore 12.00 di venerdì 10 aprile alle ore 07.00 di martedì 14 aprile.

Chiusi gli assi principali ovvero viale Diana, intero tratto, dalle ore 12.00 di venerdì 10 aprile alle ore 07.00 di martedì 14 aprile e viale Ercole, intero tratto, dalle ore 12.00 di venerdì 10 aprile alle ore 07.00 di martedì 14 aprile.

Chiuse anche le strade di accesso e deflusso dal parco e del circondario ovvero viale Margherita di Savoia, nel tratto compreso tra Via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/ cancello Giusino, dalle ore 12.00 di venerdì 10 aprile alle ore 07.00 di martedì 14 aprile.

E ancora chiusura per via Paolo Giaccone e Via Sebastiano Bosio, strade senza uscita, allo sbocco su via Margherita di Savoia, dalle ore 12.00 di venerdì 10 aprile alle ore 07.00 di martedì 14 aprile.

Viale della Favorita, intero tratto, tranne che per i Residenti che non dispongono di itinerari alternativi da e per le loro abitazioni dalle ore 12.00 di venerdì 10 aprile alle ore 07.00 di martedì 14 aprile.

Via Pietro Bonanno, tratto compreso tra via Cardinale Rampolla e la fine della strada, tranne che per i Residenti che non dispongono di itinerari alternativi da e per le loro abitazioni e per il Rettore ed il personale ecclesiastico diretto al Santuario di S. Rosalia dalle ore 12.00 di venerdì 10 aprile alle ore 07.00 di martedì 14 aprile.

Sarà lasciato un passaggio di circa 3 metri per consentire il transito per gli autorizzati e per i casi di emergenza.

Tutte le chiusure escludono i veicoli delle Forze dell’Ordine, di Soccorso, i mezzi di servizio della Protezione Civile, della Riserva Naturale Orientata “Monte Pellegrino” e del personale diretto al Campo Ostacoli, al Nucleo della Polizia a Cavallo ed alla struttura che ospita i cani.