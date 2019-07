A Palermo

Nuove saracinesche abbassate in via Libertà a Palermo. Stavolta a chiudere, in questo caso per trasferirsi in un’altra sede, non è un negozio storico ma è invece la multinazionale del caffè Nespresso che finora ha avuto la sua boutique nel cuore della città.

Ad annunciarlo ai suoi clienti è la stessa Nespresso che scrive nella sua newsletter che dal 2 agosto si troverà nel centro commerciale Forum di Brancaccio.

Un negozio di ampie dimensioni quello di via Libertà che rimarrà chiuso e su cui, almeno finora, non si vocifera su nuove possibili destinazioni, ed intanto assistiamo ad un sempre più crescente spostamento dell’asse del commercio attorno ai grandi centri.