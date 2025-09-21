Otto giorni di lavori con la chiusura di una rampa di uscita dall’autostrada e poi una serie di sopralluoghi dell’agenzia di sicurezza in galleria lungo, invece, la statale 640.

L’autostrada A19 Palermo Catania nei prossimi giorni, a partire da domani, sarà al centro di interventi lungo una rampa di svincolo, quello di Resuttano, riaperto di recente con lavori indicati come conclusi in anticipo.

Torna a chiudere l’uscita di Resuttano

Da domani, lunedì 22 e fino al successivo lunedì 29 settembre, lungo la A19 “Palermo-Catania”, sarà chiusa al traffico la rampa di uscita dall’autostrada dello svincolo di Resuttano nella carreggiata in direzione Palermo.

“Il provvedimento – fa sapere Anas – si rende necessario per consentire l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria ai giunti del viadotto Ciampanella, sito al km 83,850 della A19, in previsione di un suo futuro utilizzo come viabilità alternativa”.

Le strade alternative

Nei giorni di chiusura, tutti i mezzi con massa inferiore alle 44 tonnellate potranno raggiungere le località di Resuttano e Alimena percorrendo la A19 fino allo svincolo di Irosa al km 79,300 e immettersi nella carreggiata in direzione Catania per raggiungere lo svincolo di Resuttano.

Martedì 30 verifiche di sicurezza in galleria

Martedì 30 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, invece, gli ispettori dell’ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) eseguiranno un sopralluogo tecnico nelle gallerie Caltanissetta e Papazzo sulla SS640. Il sopralluogo si inquadra tra le attività di routine propedeutiche alla emissione del decreto di messa in servizio previsto dalla normativa di settore riguardante le gallerie ubicate nei percorsi stradali di interesse europeo (Rete TEN).

L’esecuzione del sopralluogo comporterà la chiusura della carreggiata in direzione Agrigento della Galleria Papazzo e la chiusura della carreggiata in direzione A19 della galleria Caltanissetta, con alcuni disagi alla circolazione stradale.

Come avverrà la circolazione

Nella galleria Papazzo si circolerà in regime di doppio senso di circolazione nella carreggiata in direzione Caltanissetta e il traffico che percorre la SS640 diretto verso l’A19 verrà deviato, per il tempo strettamente necessario, attraverso lo Svincolo di Caltanissetta Sud, sulla SS640 Dir e da questa sulla SS626 sino a raggiungere nuovamente la SS640 in corrispondenza dello Svincolo SS626-SS640.