Il Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Tecnico del Traffico ha emesso un’ordinanza con la quale si dispone l’istituzione del divieto di transito veicolare nella traversa di collegamento tra viale del Fante (civico 27) e viale Ercole, nota come via “Case Rocca”.

La circolazione è vietata a tutti i veicoli (ciclomotori, motocicli, autovetture, autocarri etc.), fatta eccezione per i veicoli appresso indicati:

1. i velocipedi;

2. i mezzi dei residenti e/o dimoranti all’interno della via Case Rocca per l’ingresso e l’uscita dalle proprie abitazioni;

3. i mezzi delle ditte private per il deposito e/o la consegna di merce o per effettuare operazioni di carico e scarico di merci e materiali utilizzati a servizio di cantieri edili, previa dimostrazione del possesso di Bolla di Trasporto e/o scontrino di ricevuta fiscale, che dimostri la necessità di entrare all’interno della via Case Rocca;

4. i mezzi dell’AMAP, AMG,RAP, ENEL, TELECOM e di altri enti o aziende di servizio pubblico e ditte esecutrici di lavoro (per conto dei suddetti enti) per l’esecuzione di lavori all’interno del tratto stradale in argomento;

5. i mezzi in stato di emergenza e che utilizzano i dispositivi acustici e luminosi, appartenenti alle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza), al Corpo di Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco. nonché i veicoli dei servizi di soccorso in genere e le ambulanze.

6. i mezzi utilizzati per eventi eccezionali quali: manifestazioni, matrimoni, funerali ecc.

L’ordinanza sarà operativa dopo l’apposizione della relativa segnaletica stradale.