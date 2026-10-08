Gli agenti della polizia municipale di Palermo hanno denunciato sei amministratori di condominio che avrebbero chiuso una strada pubblica, una traversa di viale Lazio per farne un parcheggio privato.

La strada senza uscita è stata chiusa con una sbarra automatica a cui poteva accedere solo i condomini residenti nei condomini. Il cancello elettrico è stato sequestrato e il provvedimento è stato convalidato.

I sei amministratori di condominio dovranno rispondere di invasione di suolo pubblico con l’aggravante di avere collocato opere che ne impediscono la pubblica fruizione .