Problemi igienici e due lavoratori non in regola

i Carabinieri della Stazione di Termini Imerese, con i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Palermo, hanno eseguito una serie di controlli nei confronti di un panificio di Termini Imerese che si trova nella zona bassa della città.

I militari, dopo i controlli, hanno sospeso l’attività del panificio ed elevate sanzioni amministrative per un totale di 5000 euro circa.

Le verifiche dei Carabinieri del N.A.S. hanno constatato in particolare diffusa criticità sotto il profilo igienico del locale adibito a laboratorio di panificazione, nonché l’omessa attuazione delle procedure di autocontrollo previste dal sistema HACCP e l’omessa comunicazione all’autorità sanitaria competente per l’aggiornamento per la produzione di generi alimentari non originariamente contemplati nella registrazione sanitaria fatta ad inizio attività.

I militari del N.I.L. invece, hanno accertato, nel corso dell’ispezione, la presenza di due lavoratori non regolarmente registrati nella documentazione obbligatoria relativa al personale.

Il proprietario del panificio avrà ora a disposizione, come da normativa, un limitato periodo di tempo per regolarizzare la propria posizione amministrativa e sanitaria, al termine del quale, in caso di mancata ottemperanza delle prescrizioni, sarà denunciato alla Procura della Repubblica di Termini Imerese.