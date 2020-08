Lavori dal 14 al 31 agosto

Sarà chiuso per lavori, dal 17 al 31 agosto 2020 lo svincolo autostradale di Bagheria.

A comunicarlo è l’Anas, l’azienda che si occupa di strade e autostrade, specificando che lo svincolo di Bagheria, sarà interdetto in direzione Catania, sia in entrata che in uscita.

In sostanza chi transita da Palermo, dovrà uscire a Villabate o Casteldaccia per raggiungere Bagheria e non si potrà neanche entrare in autostrada da Bagheria per dirigersi a Catania ma solo verso Palermo, per 14 giorni. Per dirigersi a Catania si potrà utilizzare lo svincolo di Casteldaccia.

Anas segnala inoltre che a causa del restringimento di una carreggiata si potranno verificare ulteriori disagi.