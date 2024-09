E’ chiuso l’ufficio postale in via Gaspare Palermo nel capoluogo siciliano. Una donna a bordo di una vettura è finita contro la vetrata dell’agenzia provocando il danneggiamento del vetro anti sfondamento. Secondo quando si apprende la chiusura dell’ufficio potrebbe durare 48 ore il tempo necessario per consentire agli operai di sostituire il vetro incidentato.

Lavori di ammodernamento a Caporeale

Iniziati i lavori di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza all’ufficio posta di Camporeale in provincia di Palermo. Lo rende noto Poste Italiane.

Per garantire la continuità dei servizi sul territorio, durante il periodo di lavori sarà attivo un ufficio postale mobile ubicato in via Sacco, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

La sede inserita nell’ambito del progetto Polis

La sede di via Lorenzo Caruso infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Camporeale avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda. Per la gestione dei nuovi sportelli unici e dei relativi servizi, Poste Italiane ha avviato un piano formativo mirato per i propri dipendenti con la previsione in Sicilia di oltre 4mila ore di corsi dall’inizio dell’anno.

Oltre ai servizi “Inps” per i pensionati (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”), nella sede di Camporeale i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere carta d’identità elettronica, passaporto, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto d’armi, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro.

Al termine dei lavori di adeguamento previsto entro fine settembre, l’ufficio postale di via Lorenzo Caruso tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.

Ammodernamento anche a Lercara Friddi

Pochi giorni prima, anche all’ufficio postale di Lercara Friddi sono iniziato i lavori di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La continuità dei servizi durante tutto il periodo dei lavori è garantita da una sede provvisoria attivata in un container, sito nella stessa via Autonomia Siciliana 17/A. La struttura è disponibile per i servizi postali e finanziari dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

