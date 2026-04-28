Nessun preambolo, si entra subito nel vivo: sabato 2 maggio alle 22,30 il PunkFunk di Palermo (via Napoli 8/10) accoglie Christophe Clébard, tra gli artisti più interessanti del panorama dark synth punk europeo. Da Bruxelles, porta con sé un suono diretto e stratificato, fatto di drum machine insistenti, synth saturi e una presenza scenica che trasforma il live in qualcosa di più di un semplice concerto. È un set che si costruisce per accumulo, tra tensione e ritmo, lasciando spazio a un ascolto meno prevedibile e decisamente fuori dagli schemi.

Clébard non è un semplice musicista. La sua presenza scenica è parte integrante del progetto: ogni live diventa un’esperienza immersiva, quasi fisica, in cui suono e parola si fondono in un flusso continuo. La sua estetica si muove tra caos e controllo, tra esplosioni improvvise e stratificazioni sonore dense, dove la voce – spinta fino alla saturazione – emerge come un elemento disturbante, più evocativo che narrativo.





Armato di sintetizzatore e drum machine, Clébard costruisce set ipnotici e martellanti, capaci di trascinare il pubblico in una dimensione sospesa. Le sue performance non cercano la linearità: sono piuttosto collisioni di suoni, frammenti e suggestioni che restituiscono un senso di disorientamento controllato. Un’estetica che rifiuta le convenzioni della dark wave più canonica, scegliendo invece una visione più dinamica e paradossalmente “viva” dell’oscurità.

Al centro del suo immaginario, un’idea ricorrente: la fine come esperienza collettiva e inevitabile. Ma lontano da qualsiasi retorica cupa o nichilista, Clébard trasforma questo tema in un dispositivo performativo, quasi rituale, dove la morte assume i contorni di una celebrazione elettrica e disturbante. Una discoteca mentale senza tregua, in cui l’energia sonora diventa l’unico appiglio possibile.





Il live del 2 maggio si inserisce nel percorso arricchito dal nuovo nuovo album “Le futur c’est la drogue“: un lavoro che radicalizza ulteriormente il suo approccio, tra loop ossessivi, tensione elettronica e una riflessione esplicita sul presente come forma di dipendenza.

Negli anni, Clébard ha costruito una discografia coerente e riconoscibile, attraversando diverse etichette internazionali e mantenendo sempre un’identità sonora netta, fuori dai circuiti più convenzionali, che trova nel live la sua dimensione più autentica.

L’appuntamento al PunkFunk si presenta quindi come un’occasione per intercettare da vicino una delle traiettorie più estreme e interessanti della musica elettronica contemporanea. Un’esperienza sonora che mette in discussione ascolto, spazio e percezione.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Prezzo: 0.00

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