Domenica il ritorno al Barbera, basta un pari per superare il turno

Ci pensa La Gumina a mantenere a galla il Palermo. Con il Venzia l’attaccante illude i rosa. Poi Marsura ricorda ai rosanero che ancora ci sono 90 minuti (o 120) di sofferenza per conquistare la finale playoff.

Stellone può ritenersi soddisfatto, oltre che del risultato, anche della prova del Palermo. Appena un mese e mezzo fa, con Tedino in panchina, i rosanero erano affondati sotto i colpi dei lagunari.

Stasera invece hanno rischiato di vincere se Coronado non avesse fallito un altro gol fatto. A 5 minuti dalla fine si sia fatto ipnotizzare da Audero fallendo un vero e proprio rigore in movimento.

Ora al Barbera basterà pareggiare (in caso di parità al novantesimo infatti si andrà ai supplementari, ma non ci saranno rigori e non conteranno i gol realizzati in trasferta) per andarsi a giocare la serie A. E per quanto visto stasera non sembra una missione imposssibile.

Tabellino

Venezia: Audero; Andelkovic, Modolo, Domizzi (cap.); Bruscagin, Falzerano, Stulac, Pinato, Del Grosso; Litteri (70′ Geijo), Marsura (78′ Zigoni). Allenatore: Filippo Inzaghi

Palermo: Pomini; Rispoli (cap.), Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Fiordilino (65′ Gnahorè ); Trajkovski (87′ Nestorovski); Moreo (70′ Coronado), La Gumina. Allenatore: Roberto Stellone.

Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)

Reti: 53′ La Gumina, 56′ Marsura

Note – Ammoniti: Stulac, Bellusci, Aleesami