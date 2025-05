Per sei settimane visite e occhiali gratis al laboratorio dello Zen

Ci vediamo allo Zen. Per sei settimane un laboratorio per la vista sarà operativo allo Zen di Palermo, per un progetto di carattere sociale che consiste nel fornire gratuitamente visite visite oculistiche gratuite e realizzazione di occhiali da vista omaggio per tutti coloro che risiedono nel quartiere e abbiano età superiore ai 3 anni. II progetto è a cura della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e di IAPB la sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-Iapb Italia.

Rendina, “Abbiamo a cuore le periferie. Vederci bene migliora qualità della vita”

Dopo Corviale a Roma e Scampia a Napoli, il progetto approda così allo Zen, seguendo la mission strategica di intervenire nei quartieri disagiati. La ragione profonda di questo intervento solidale viene raccontata da Andrea Rendina, segretario genale della Fondazione Onesight. “Per noi le periferie sono un tema estremamente importante. Per questo abbiamo un progetto pluriennale. Nelle aree marginali delle nostre città si presentano tutti i problemi e lì sono amplificati. Seguendo le parole di Papa Francesco, è nelle periferie che iniziano le città. Sappiamo bene che ci dovremo confrontare con persone magari senza tessera sanitaria o che non hanno mai fatto una visita oculistica. Siamo sul territorio perché vederci bene è necessario per una migliore qualità della vita”.

All’incontro di presentazione del progetto – tenuto nella sala udienze del Consiglio di Giustizia Amministrativa a Palermo – erano presenti anche i responsabili del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo (Partner del progetto) ed esponenti della società civile. Tra gli ospiti anche Padre Giovanni Giannalia, parroco della Parrocchia San Filippo Neri allo Zen, progetti come questi sono fondamentali per sconfiggere il male dilagante: “Questo intervento solidale arriva in un momento duro per lo Zen – spiega il prelato, riferendosi alla strage di Monreale, che vede coinvolti dei ragazzi del quartiere – perchè è importante far comprendere che si deve emulare chi fa bene e non chi fa del male”.