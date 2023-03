Blitz della polizia nel quartiere Palermitano

Un appartamento di Palermo, nel quartiere Ciaculli, trasformato in un quartier generale per lo spaccio di droga. A scoprirlo la polizia che ha arrestato un giovane Palermitano. A lui si è arrivati in seguito ad una serie di indagini. Dopo aver accumulato una serie di sospetti a fare il resto ci ha pensato il cane Ulla che ancora una volta ha dimostrato il suo fiuto infallibile. Trovati hashish e cocaina in diversi vani dell’immobile.

Arresto in flagranza

L’arresto è scattato in flagranza. Il giovane è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Attività investigativa maturata nell’ambito di servizi specifici mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel capoluogo palermitano. Ad essere presidiata in particolare questa volta la zona che gravita attorno al quartiere Ciaculli dove c’era un sospetto spaccio.

Il coordinamento

Gli agenti del commissariato di Brancaccio hanno predisposto un’attenta e meticolosa attività di osservazione ed appostamento all’interno di uno stabile. Ad essere emersi dei sospetti sull’ipotesi che fosse in atto una possibile attività di spaccio. Il blitz condotto dalla sezione investigativa del commissariato con la collaborazione degli operatori della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

La scatola metallica

Individuato all’interno di un vano dell’abitazione, nella disponibilità del giovane, un tavolino sul quale era poggiata una piccola cassetta metallica. Al suo interno dello stupefacente, verosimilmente hashish, trovate 25 stecchette pronte per la vendita e 6 pezzi sfusi di varie dimensioni pronte per essere confezionate in dosi. Inoltre c’era altra sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina. In questo caso trovate 11 dosi pronte e 2 sacchetti contenenti la stessa sostanza pronta per essere confezionata in dosi.

Il fiuto di Ulla

Si è rivelata fondamentale la collaborazione della squadra cinofili ed in particolare il solito spiccato fiuto del cane Ulla. Gli agenti sono riusciti, infatti, ad individuare altri due sacchetti nascosti contenenti altra sostanza stupefacente. In questo caso trovato hashish, in particolare 18 panetti del peso di circa 100 grammi ciascuno. Nel corso della perquisizione domiciliare i poliziotti hanno inoltre rinvenuto 5 bilancini di precisione. Accanto anche un tagliere in legno e un coltello, presumibilmente utilizzati per il confezionamento della sostanza.

