La perquisizione nel quartiere Catanese di San Cristoforo

Blitz in un appartamento di San Cristoforo a Catania, arrestato spacciatore con un ingente quantitativo di erba in casa.

In flagranza

La polizia ha arrestato G.R., 51 anni, in flagranza di reato per spaccio di sostanza stupefacente, nello specifico marijuana. Le manette sono scattate nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dello spaccio. Ad operare personale della sezione antidroga della locale squadra mobile.

La perquisizione nell’appartamento

In seguito ad alcuni sospetti gli agenti hanno eseguito una perquisizione all’interno di un appartamento nel rione San Cristoforo. L’immobile era nella esclusiva disponibilità dell’uomo. Le attività di ricerca hanno dato esito positivo. All’interno dell’abitazione rivenute 8 buste sigillate in cellophane trasparente contenenti marijuana per un peso complessivo lordo pari a circa 7 chili e mezzo.

La misura cautelare

Ingente il quantitativo di erba sequestrato al presunto spacciatore, chiaramente destinato ad essere messo in commercio. La polizia proprio per questo ha arrestato il 51enne con la misura dei domiciliari.

Altro blitz nel gennaio scorso

Questo quartiere spesso è finito alla ribalta delle cronache proprio per vicende legate alla droga. Nel gennaio scorso i carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo di Catania hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio un catanese di 29 anni. Il giovane già noto alle forze dell’ordine per pregresse vicende penali connesse ai reati contro il patrimonio. Nell’armadio della camera da letto di casa trovato un borsone con all’interno una pietra di cocaina, dal peso di 59 grammi, sufficienti per la suddivisione in 223 dosi, per un valore al dettaglio di circa 4 mila euro. Ed ancora un bilancino di precisione con tracce della stessa sostanza stupefacente. Consegnata poi anche una macchina per il confezionamento sottovuoto, segno evidente della preparazione di grossi quantitativi di droga.

L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo per il 23enne la custodia cautelare nel carcere catanese di Piazza Lanza.

