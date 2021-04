LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Tempo instabile domani nella giornata di Pasqua in Sicilia. Qualche pioggia sparsa alternata ad alcune schiarite in particolare nelle prime ore del pomeriggio con tendenza a miglioramento più deciso in serata. Le temperature saranno in decisa diminuzione con massime comprese tra i 13 ed i 19 gradi.

Lunedì cielo molto nuvoloso con qualche pioggia fin dalle prime ore della giornata. Le massime saranno in ulteriore calo, tra i 13 ed i 18. Martedì cielo coperto con debole pioggia sul Palermitano.