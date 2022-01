Gara da 543mila euro

Pare che si avvicini una svolta per l’emergenza cimiteriale a Palermo. È stata pubbli­cata infatti la gara, indetta dal Comune di Pale­rmo, per la collocaz­ione temporanea dei 424 loculi temporanei al cimitero di Santa Maria dei Rotoli.

Emergenza infinita, tante le salme in deposito

“Si tratta di una delle misure previste dal cronoprogramma che ci consentirà di far diminuire sensibilm­ente il numero di sa­lme in attesa di sep­oltura – spiega l’assessore ai Cimiteri Toni Sala – Insieme agli uffici, abbiamo seguito passo dopo passo l’iter che ade­sso è entrato nel vi­vo e che si affianca alle altre iniziati­ve messe in atto per superare l’emergenz­a”.

Gara da 543mila euro

La gara ha un importo di base di 543.769,72 euro e la scadenza è prevista alle ore 12 del pross­imo 14 febbraio.

Ripresi i trasferimenti al cimitero Sant’Orsola

“I contagi da Covid han­no provocato qualche disagio agli uffici – spiega Sala – che però stiamo provando a risolvere, grazie anche alla disponi­bilità dei dipendenti che ci consentirà, fra l’altro, di rip­rendere da domani il trasferimento di 70 salme al cimitero di Sant’Orsola”, al ritmo di 12 al giorno.

Rammarico dell’Amministrazione Comunale

“Ritengo doveroso rilevare che si tratta di un passaggio importante nel rispetto delle indicazioni della apposita cabina di regia, delle disposizioni sindacali e assessoriali e un apprezzamento all’impegno dell’assessore Toni Sala e dei dipendenti comunali. La predisposizione del progetto e, adesso, l’indizione della gara contribuiscono a dare un’ulteriore, pur parziale prospettiva di soluzione alle criticità del servizio, alle richieste dei familiari e al disagio e al rammarico dell’Amministrazione comunale”.

Quasi 900 salme in attesa

Al momento, nel camposanto di lungomare Cristoforo Colombo, sono presenti 897 bare a deposito. Di queste, 266 sono salme in attesa di un loculo per tumulazione. Un numero in diminuzione rispetto a quello fornito all’inizio del cronoprogramma. Le salme per tumulazione sono diminuite per effetto dell’accordo con il cimitero di Sant’Orsola, “dove abbiamo seppellito 243 salme, trasferite sia con mezzi comunali, sia con i mezzi delle pompe funebri”.

Ad aumentare a dismisura, purtroppo, sono invece le bare dirette ai campi d’inumazione: oltre 600 e per le quali il cimitero dei Rotoli non ha posti a disposizione.