Sala: "Mercoledì si riparte. Previsto trasporto di 70 salme"

Tornano disponibili i trasferimenti delle salme dai depositi dei Rotoli verso il cimitero di Sant’Orsola. A comunicarlo è l’assessore ai Servizi Cimiteriali Antonino Sala, il quale ha annunciato la prosecuzione della misura introdotta durante il suo mandato in Giunta. Intervento che ha ridotto il numero di salme destinate alla tumulazione all’interno del camposanto di lungomare Cristoforo Colombo.

Sala: “Mercoledì si riparte con i trasferimenti”

Prosegue quindi l’interlocuzione fra il Comune di Palermo e le agenzie di onoranze funebri. In questa nuova tranche di trasporti, sarà possibile spostare altre 70 salme, al ritmo di 12 al giorno. Per il futuro, si sta lavorando ad altri 200 trasferimenti. “Siamo al lavoro per riattivare il servizio di trasferimento delle salme al cimitero di Sant’Orsola – sottolinea Sala -. Abbiamo già acquisito i pareri necessari e martedì avviseremo le famiglie e le agenzie di pompe funebri per ripartire da mercoledì“. Completato l’iter burocratico, anche in virtù del fatto che le famiglie hanno istruito le pratiche, versando 800 euro verso l’ente di Santo Spirito.

Aggiornamenti arrivano anche sul fronte degli uffici dei Servizi Cimiteriali. A causa di un caso covid registrato nella giornata di domenica, gli operatori hanno dovuto spostarsi dall’attuale sede di piazza Giulio Cesare verso il camposanto dei Rotoli. Secondo quanto comunica l’esponente della Giunta Orlando, la situazione si normalizzerà già nella giornata di domani. “Da martedì gli uffici potranno anche tornare alla sede dello Stato Civile, il che ci consentirà di garantire i servizi con meno difficoltà”. Uffici sui quali il rappresentante Dem è al lavoro al fine di garantire una sede in pianta stabile ai lavoratori. Ciò dopo la chiusura, imposta per motivi di sicurezza, di Palazzo Barone.

L’emergenza salme ai Rotoli

Al momento, nel camposanto di lungomare Cristoforo Colombo, sono presenti 897 bare a deposito. Di queste, 266 sono salme in attesa di un loculo per tumulazione. Un numero in diminuzione rispetto a quello fornito all’inizio del cronoprogramma. Le salme per tumulazione sono diminuite per effetto dell’accordo con il cimitero di Sant’Orsola, “dove abbiamo seppellito 243 salme, trasferite sia con mezzi comunali, sia con i mezzi delle pompe funebri”. Ad aumentare a dismisura, purtroppo, sono invece le bare dirette ai campi d’inumazione: oltre 600 e per le quali il cimitero dei Rotoli non ha posti a disposizione.