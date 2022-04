L'iter era iniziato nel 2005

Si sblocca l’iter del futuro cimitero che sorgerà nel quartiere di Ciaculli, a Palermo. Gli uffici tecnici del Comune hanno redatto il progetto per il primo stralcio della struttura. Documento scritto sulla base della direttiva firmata dal sindaco Leoluca Orlando e dall’assessore Antonino Sala. Un iter addirittura iniziato nel 2005 e che oggi vive un momento di svolta. L’opera, che comprenderà principalmente posti destinati alle inumazioni, sarà finanziata grazia al contributo statale di 12,5 milioni di euro.

Nuovo cimitero a Ciaculli: le caratteristiche

Relativamente all’area dove sorgerà il futuro cimitero, si trova ai margini di una vasta area agricola compresa fra i quartieri di Ciaculli e Croce Verde. All’interno della stessa, dovrebbero essere creati circa 5000 posti destinati alle inumazioni, come ricordato dall’assessore Sala ai nostri microfoni proprio questa mattina. Un intervento che prevede investimenti anche sulle strutture accessorie. I lavori comprenderanno l’allargamento della strada d’ingresso, la realizzazione di un nuovo parcheggio da 2677 metri quadrati, da destinare a 79 posti auto; la creazione dei locali tecnici, di due ossari, di una cappella e dei locali destinati agli operatori della sicurezza.

Prestigiacomo: “Progetto basato su posti di inumazione”

Priorità, quelle all’emergenza cimiteriale in atto a Palermo, che vengono spiegate dall’assessore ai Lavori Pubblici Maria Prestigiacomo. “Il progetto si basa essenzialmente su posti di inumazione. Questa è stata la richiesta che si è registrata maggiormente in questi ultimi anni. Si tratta di un progetto completo che prevede anche una cappella e i locali per la guardiania. Insieme al sindaco Leoluca Orlando e all’assessore Toni Sala e ai i tecnici del Comune si è trovato sia il luogo (previsto dal PRG) che le risorse per la realizzazione del nuovo cimitero”.

Orlando: “Cimitero di Ciaculli fondamentale per Palermo”

Soddisfatto della svolta positiva del progetto il sindaco Leoluca Orlando. Per il primo cittadino si tratta di “un progetto fondamentale per la città di Palermo. Volto a superare le criticità determinate dai noti problemi finanziari, organizzativi e di personale che hanno determinato l’incremento del numero di salme a deposito. L’amministrazione comunale sta avviando una graduale risoluzione dei problemi relativi all’emergenza cimiteriale. Ciò mettendo in campo soluzioni di lungo e medio termine”.