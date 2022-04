L'assessore ai Servizi Cimiteriali: "Serve nuovo camposanto a Ciaculli"

“Ci sono quaranta alberi da abbattere”: questo è quanto dichiara l’assessore ai Servizi Cimiteriali Antonino Sala in merito allo stato del patrimonio arboreo del camposanto di Santa Maria dei Rotoli, a Palermo. La struttura, così come tutto il capoluogo siciliano, è stata investita dalla forte ondata di maltempo di fine marzo. Venti che hanno soffiato oltre i 100 km/h e che hanno causato danni a diversi arbusti.

Sala: “Ci sono 40 alberi da abbattare”

Un fatto che ha costretto l’Amministrazione Comunale ad interventi straordinari all’interno del cimitero dei Rotoli. Fra questi, un’ordinanza di chiusura del camposanto. Ciò per permettere di eseguire un censimento degli alberi e verificare quanto di essi dovranno essere abbattuti. A fare il punto della situazione è l’assessore Antonino Sala, che fa il punto della situazione su quanto avverrà nel cimitero di lungomare Cristoforo Colombo.

“Dall’esame fatto dai tecnici del verde messi a disposizione dalla Sovrintendenza, ci sono almeno 40 alberi da abbattare. E’ una grave perdita per il parco del verde del cimitero. Faremo in modo di farlo nel più breve tempo possibile. Ciò per assicurare la fruibilità del cimitero in sicurezza da parte degli utenti. Allo stesso tempo però, provvederemo a ripiantumare gli arbusti rimossi”.

“Mille bare ferita per la città”

Intervistato a margine dell’evento Expocook, Toni Sala ritorna sulle polemiche politiche mosse proprie sull’emergenza cimiteriale. L’esponente Dem ribadisce la necessità di abbassare i toni, per affrontare in maniera seria uno dei più grandi problemi di questa sindacatura. “Le mille bare in deposito al cimitero dei Rotoli sono una grandissima ferita per la città. Chiunque andrà a governare il capoluogo, dovrà confrontarsi con questa realtà. Polemiche o no, io abbasserei i toni di fronte al dolore dei familiari per la presenza di queste mille bare fuori terra in deposito“.

“Serve nuovo cimitero”

Una difficoltà a reperire posti alla quale l’assessore Sala identifica una soluzione di lungo periodo, ovvero l’esigenza di un nuovo camposanto in città. “Le difficoltà sono tante. Abbiamo bisogno di un nuovo cimitero. E quello che è stato indicato a Ciaculli, dopo la direttiva emessa da me e dal sindaco per realizzare un campo d’inumazione da 5000 posti, ha già un progetto di massima realizzato dall’architetto Sarta e sostenibile con i 12,5 milioni di euro che abbiamo disponibili. Chi verrà avrà già una linea tracciata”.

Ma in attesa di realizzare il cimitero di Ciaculli, bisogna operare con quello che si ha. Ed è proprio da qui che l’assessore uscente parte per analizzare quanto fatto dall’Amministrazione per tamponare l’emergenza cimiteriale. “A giorni si aprirà il cantiere per la realizzazione e l’installazione dei 424 loculi temporanei. Abbiamo avviato tutta l’attività di progettazione per utilizzare i due milioni di euro messi a disposizione dal Governo nazionale”.