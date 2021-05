Domani riprenderanno le operazioni di estumulazione

Ieri incontro tra Fondazione e Comune per attutare protocollo di intesa

Si è insediato oggi il nuovo direttore del cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo, Leonardo Cristofaro, nominato dall’amministrazione comunale.

“Questa mattina, insieme al nuovo direttore, abbiamo incontrato i dipendenti comunali e le maestranze Reset – spiega l’assessore Toni Sala –. Ho voluto personalmente ringraziare quanti da tempo lavorano in un settore delicato come quello degli impianti cimiteriali, ma anche chi vi è stato recentemente assegnato. L’obiettivo dell’Amministrazione resta quello di garantire, nel più breve tempo possibile, una dignitosa sepoltura a tutte le salme in attesa”.

Domani riprenderanno anche le operazioni di estumulazione previste per ieri e rinviate a causa dell’assenza del personale Coime, richiamato in altra sede.

“Nell’immediato ci avvarremo di alcuni addetti che operano negli altri cimiteri – dice l’assessore Sala – ma stiamo provando a risolvere alla radice il problema, individuando progetti specifici che consentano al Coime di lavorare ai Rotoli nel pieno rispetto delle procedure”.

Accelerare i tempi sull’intervento al forno crematorio

Inoltre l’assessore Sala ha parlato anche della volontà di rivedere l’avviso per la progettazione dell’intervento al forno crematorio del cimitero di Santa Maria dei Rotoli per accorciarne i tempi. L’obiettivo è quello di far tornare il settore alla normalità.

Conclude l’assessore: “Ieri si è tenuto un incontro operativo con la Fondazione Camposanto di Santo Spirito che gestisce l’impianto di Sant’Orsola, per iniziare ad attuare il protocollo d’intesa firmato col Comune, e stiamo rivedendo l’avviso per la progettazione dell’intervento di revamping del forno crematorio, accorciandone i tempi. Interventi di breve e medio periodo che si aggiungono a quelli più complessi sul nuovo impianto cimiteriale di Ciaculli e sul nuovo forno crematorio. Ci muoviamo in tutte le direzioni e non lasceremo nulla di intentato per riportare questo settore alla normalità”.

Gli auguri del vicesindaco

Anche il vicesindaco Fabio Giambrone ha voluto formulare “i migliori auguri di buon lavoro” al nuovo direttore del cimitero di Santa Maria dei Rotoli che si è insediato oggi.

La precisazione su Coime

Giambrone, inoltre, che detiene anche la delega al Coime, ha poi precisato, unitamente al dirigente del settore, Francesco Teriaca, “con riferimento alla mancata estumulazione dei giorni passati, che il personale del Coime non poteva espletare l’estumulazione delle salme, perché ciò non rientra nel proprio contratto di servizio, afferente, com’è noto, ai servizi edili. Il rientro del personale Coime è dovuto ad imprescindibili provvedimenti di ordine finanziario e di rendicontazione, in ordine a quanto stabilito dal Ministero dell’Interno e dalla Corte dei Conti. Infatti, il personale Coime in possesso di idonee professionalità, deve essere impegnato in attività e progetti compatibili con le prescrizioni impartite dall’Organo di Controllo Contabile”.

E termina: “Si evidenzia che il rientro di tali maestranze è già stato programmato da tempo e scaglionato proprio per non arrecare eccessivi disagi agli uffici dai quali provengono. Tale impostazione ha dato vita ad un atto d’indirizzo specifico al quale la Direzione del Coime si è prontamente adeguata. Resta impregiudicata tuttavia la disponibilità, peraltro già manifestata, di eseguire opere ed interventi all’interno del cimitero, che siano compatibili con la natura edile e supportate da progetto”.