Forestali in azione nella zona del centro commerciale Conca d’Oro a Palermo. Non distante dall’area del parcheggio è stato avvistato da alcuni clienti un cinghiale che stava passeggiando indisturbato.

Non è la prima volta che nella zona di via dell’Olimpo vengono avvistati questi animali che ormai hanno trovato casa nelle colline circostanti e che scendono per cercare cibo nei pressi dei cassonetti della spazzatura.

L’animale è controllato a distanza dai forestali e dagli agenti della polizia municipale. Si attende l’arrivo di un forestale abilitato a sparare con un fucile narcotizzante e portarlo nei boschi.

Ad agosto un altro grosso animale era stato fotografato in via Ludovico Bianchini, allo Zen. che passeggia indisturbato per strada tra le auto.

Anche quella volta cinghiale era stato avvistato alle spalle del centro commerciale Conca d’Oro e fotografato da un automobilista.