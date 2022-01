Questa mattina al via gli interventi necessari di manutenzione

Anas al lavoro questa mattina per rimettere in sesto il manto stradale all’altezza dello svincolo della A29 di Cinisi. Gli interventi riguardano essenzialmente il rifacimento del tappetino bituminoso che era fortemente deteriorato dagli agenti atmosferici e dall’elevato traffico veicolare in zona. Lo svincolo è stato del tutto chiuso per permettere agli operai incaricati di effettuare i necessari interventi.

Il Comune ha fatto la sua parte

Poco meno di un anno fa fece la sua parte il Comune di Cinisi che effettuò degli interventi nelle aiuole spartitraffico proprio all’uscita autostradale. Ad essere stati realizzati lavori di nuova piantumazione di essenze arboree e di abbellimento in generale delle aree verdi che poi sono i biglietto da visita per chi entra in paese.