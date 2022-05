Ha vissuto a Cinisi le sue virtù terrene

Oggi è il grande giorno della canonizzazione di Maria di Gesù Santocanale che sarà eletta santa in piazza San Pietro a Roma. da papa Francesco. La beata, originaria di Cinisi nel palermitano, sarà iscritta nell’albo dei santi. Ieri è stata una giornata altrettanto convulsa e piena di emozione per i tanti pellegrini partiti proprio da Cinisi per assistere alla celebrazione.

La veglia di preghiera

Ieri alla Basilica di San Marco a Roma si è tenuta la veglia di preghiera in onore di suor Maria di Santocanale a cui hanno presenziato l’arciprete di Cinisi, don Antonio Ortoleva, e l’arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi. “La canonizzazione di Maria di Gesù Santocanale – ha detto monsignor Pennisi – ci offre l’occasione per meditare sulla vocazione universale alla santità, che deve riguardare ciascuno di noi. Papa Francesco nella esortazione apostolica ‘Gaudete et Exultate’ ci ha detto che i santi non sono solo ‘quelli già beatificati e canonizzati’, ma il ‘popolo’ di Dio, cioè ognuno di noi, che può vivere la santità come un itinerario fatto di ‘piccoli gesti’ quotidiani”.

La storia della beata

Maria di Gesù Santocanale è fondatrice delle suore cappuccine dell’Immacolata di Lourdes. Nel 2016 venne beatificata al Duomo di Monreale. La Santocanale nacque a Palermo da una nobile famiglia nel 1852 e morì nel 1923 in odore di santità a Cinisi. La religiosa ha devoti in tutto il mondo. Fu tra le promotrici dell’istituzione del Boccone del Povero, assieme a Gaetano Cusmano. Dedicò la sua vita ad alleviare le sofferenze delle persone povere. La chiamavano “Don Bosco in gonnella” per la sua dedizione ai ragazzi. Fu attiva particolarmente a Cinisi, dove i cittadini custodiscono nelle case le sue immaginette.

La Sicilia dei santi e dei beati

I santi fanno la storia anche della chiesa di Monreale e delle altre chiese di Sicilia. In passato furono riconosciuti i santi Leoluca e Bernardo da Corleone a cui adesso si aggiungerà Maria di Gesù Santocanale. Ci sono inoltre la beata Pina Suriano, i venerabili arcivescovi Antonio Augusto Intreccialagli e Mercurio Maria Teresi e vari presbiteri, fra i quali Giovanni Bacile. Senza dimenticare varie fondatrici di istituti di vita consacrata, vale a dire le serve di Dio Maria Teresa di Gesù Cortimiglia, Maria Rosa Zangara, Carmela Prestigiacomo, Margherita Diomira Crispi e suor Maria Cira Destro.