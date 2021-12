Casa a rischio crollo da oltre un decennio, la denuncia dei vicini verso lo sgombero (VIDEO)

14/12/2021

Arrivano i Vigili del Fuoco e i Carabinieri in via dei Monti, a Cinisi (Pa) dove una famiglia sta per essere sgomberata a causa di una palazzina fatiscente che da anni crea non pochi disagi. Dal danno alla beffa è un attimo per la famiglia di Giuseppe Renda, il quale, tramite BlogSicilia, ha denunciato lo stato d’inerzia degli enti preposti ai controlli anche dopo denunce, esposti e segnalazioni. La palazzina verso lo sgombero Ora lui e i suoi familiari dovranno spostarsi in un’altra sistemazione provvisoria, in attesa che si possa mettere in sicurezza la palazzina adiacente alla sua. “Una situazione grave – dice – che va avanti da oltre 12 anni. Da un piccolo buco ora siamo passati a una situazione d’inferno”. Questa mattina, infatti, è avvenuto un altro crollo, ancora più grave all’interno della casa. È crollato il contro soffitto probabilmente a causa delle infiltrazioni della pioggia che è caduta copiosa in questi giorni. “Sono case antiche – spiega Renda – e c’è il rischio che crolla anche la mia casa. Dopo denunce, intimazioni, cause civili però nessuno risolve il problema e la mia casa continua a subire danni”. La strada chiusa da anni Persino la strada da circa sei anni è stata interdetta al traffico veicolare proprio per il rischio che deriva dalla possibilità che quella palazzina abbandonata possa venire giù d’un tratto. Per quella casa però nessuno ha mai preso in mano davvero la situazione fino a oggi quando l’ennesimo crollo ha fatto arrivare i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. “Finalmente è arrivato il sindaco, – spiega Renda -. C stanno sgomberando e ora il comune deciderà cosa fare”. “Ingiustizie da anni” Il rischio paventato da Renda è che dopo lo sgombero dell’immobile nessuno interverrà per mettere in sicurezza la palazzina adiacente danneggiata, per questo l’uomo è convinto: “Non esco da casa se prima non si risolve il problema davvero, le carte non servono più, ora vogliamo i fatti concreti. Subiamo ingiustizie da troppi anni”.

